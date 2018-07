Eric Ten Hag, de trainer van de Amsterdammers, is blij met hoe de selectie van Ajax momenteel in elkaar steekt. Niet alleen de kwaliteit van de selectie, maar ook de breedte van de selectie wordt geprezen.

Vervolg: Ten Hag: 'PSV en Feyenoord houden hun ogen ook gewoon open'

'Daar hebben we hard aan gewerkt. Het is een mooi resultaat, maar nu moeten we gaan kneden.' Natuurlijk is het verwachtingspatroon weer hoog aankomend seizoen, daar waar de Amsterdammers snakken naar een landstitel, 'Feyenoord en PSV slapen niet. Die zullen ook zorgen dat ze een heel goede selectie hebben staan.'

De druk zal voor Ten Hag met Ajax dan nog groter zijn dan afgelopen seizoen, 'Bij Ajax is de titel elk jaar het doel. Of dit de beste selectie in twintig jaar is? Dat weet ik niet. Dat is nogal een stelling. Maar de directie, rvc en scouting hebben een goede selectie neergezet.'

Helemaal nu Tadic en Blind de selectie van Ajax alleen maar versterken, 'Je kunt niet in woorden omvatten wat dit voor jonge jongens als Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Kasper Dolberg inhoudt. Je wordt een betere speler als je tegen en mét de beste jongens speelt.'

Ten Hag: 'PSV en Feyenoord houden hun ogen ook gewoon open'

Een korte samenvatting: Eric Ten Hag, de trainer van de Amsterdammers, is blij met hoe de selectie van Ajax momenteel in elkaar steekt. Niet alleen de kwaliteit van de selectie, maar ook de breedte van de selectie wordt geprezen..