Overmars: Jullie kunnen nog veel meer van ons verwachten

'Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Matthijs de Ligt zijn wat ons betreft niet te koop. Nee, ook niet voor absurde bedragen. Laat ze dit seizoen eerst eens 40 wedstrijden voor Ajax spelen.' Daar waar rekening wordt gehouden met een eventueel vertrek van Hakim Ziyech deze zomer, wil Ajax voor de rest niemand laten gaan deze zomer.

Nu Daley Blind is terugggehaald naar Ajax, wil Overmars niet aan een vertrek van Frenkie de Jong. 'Not for sale. En dat heb ik naar alle partijen toe gecommuniceerd.'

Ook krijgen clubs hetzelfde antwoord als ze vragen naar De Ligt, 'Kom volgend jaar maar terug. Natuurlijk heeft Davinson Sanchez bewezen dat het voor een club heel moeilijk kan worden om dat vol te houden. Maar we staan nu op een punt waarop we zeggen: jongens, we verkopen niet. Ze zijn 19, 20 jaar.'

'Dat een transfer na dit seizoen voor het juiste bedrag bespreekbaar is, is wel iets dat in zulke gesprekken de revue passeert.'

