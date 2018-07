Alex Oxlade-Chamberlain kent seizoensopening in mineur

Het seizoen zit er voor het begin al op voor Alex Oxlade-Chamberlain, de speler van Liverpool is volgens Jürgen Klopp het gehele seizoen uit de roulatie door de blessure aan zijn knie.

Die blessure liep hij op in de gewonnen heenwedstrijd tegen AS Roma na iets meer dan een kwartier gespeeld te hebben. De speler leek toen al de rest van het seizoen en het WK te kunnen vergeten maar ook dit seizoen komt nog veel te snel voor de speler. Het is dus voor de speler kijken of hij volgend jaar mei of juni weer mee kan doen, hoewel het de vraag is of hij die maand al haalt.

Liverpool heeft steunbetuigingen gedeeld van diverse spelers op de sociale kanalen en hoopt dat de Engelsman er zo spoedig mogelijk weer bovenop komt. Liverpool weigert in ieder geval de speler in de steek te laten en Klopp was zichtbaar aangeslagen bij het delen van dit nieuws.

