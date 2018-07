Alisson praktisch rond met Liverpool: medische keuring volgt spoedig

Alisson Becker is zo goed als rond met Liverpool om de nieuwe keeper te worden van de club uit de Premier League. De keeper van AS Roma vertrekt uit Italië en moet de club op Anfield 75 miljoen kosten.

Becker’s akkoord duurde al enkele dagen en het lijkt er nu op dat de speler getekend heeft, melden Sky en BBC allebei. Woensdagavond zou de medische keuring al zijn en dan kan hij binnen enkele dagen gepresenteerd worden.

Liverpool laat hiermee waarschijnlijk Simon Mignolet vertrekken, hoewel de toekomst van Loris Karius ook onzeker is geworden. AS Roma zal logischerwijs ook op zoek moeten naar een nieuwe doelman en zou een oogje hebben op AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma.

Alisson tekent naar alle waarschijnlijkheid een 5-jarig contract bij Liverpool.

Alisson Becker is on his way to Liverpool #LFC pic.twitter.com/EOdWgpjOqW