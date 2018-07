Kongolo vertrekt bij Manchester City en tekent een contract in Friesland tot medio 2022. De speler kwam bij Manchester niet aan spelen toe en vertrekt nu dus definitief naar Nederland.

Vervolg: Rodney Kongolo rond met sc Heerenveen

Vanmorgen spraken wij al van een naderend akkoord en dat akkoord is er nu dus. Hieronder is hij al stralend te zien in zijn nieuwe shirt.

🤝 Rodney Kongolo naar sc Heerenveen!



💬 "Ik wil hier een betere speler worden"https://t.co/iotXFjHkOr pic.twitter.com/r3cp9B3CyA — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 18 juli 2018

