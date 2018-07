Benítez: ‘Er waren kansen dat ik bondscoach van Spanje werd’

Volgens trainer Rafael Benítez heeft Spanje hem net voor het begin van het WK benaderd om de taken over te nemen van de ontslagen trainer Julen Lopetegui. Benítez moest als interim-trainer de zaken overnemen maar koos daar uiteindelijk niet voor.

Volgens Rafa waren er kansen voor hem maar hij is gelukkig bij Newcastle United en had geen zin in een dubbele baan. De trainer wil vol inzetten op zijn club in de Premier League.

Spanje koos uiteindelijk voor directeur en oud-international Fernando Hierro als interim-trainer. De trainer voor de komende twee jaar is Luis Enrique.

Benítez promoveerde twee seizoenen geleden met zijn club weer naar de Premier League nadat ze onder hem waren gedegradeerd, afgelopen seizoen ging het best goed en de trainer wil het dit seizoen nóg beter doen, waardoor de kansen voor Spanje als tweede baan al direct afnamen.

