Italiaanse media: Pogba ook op shortlist Juventus

Na de marketingstunt van Juventus door Cristiano Ronaldo aan te trekken, lijkt Juventus zich ook te willen versterken met oud-speler Paul Pogba volgens het Italiaanse Tuttosport. De club wil zo snel mogelijk de speler tekenen met een prijskaartje van ruim 100 miljoen euro.

Pogba, die met Frankrijk wereldkampioen werd in de gewonnen wedstrijd tegen Kroatië, kan dus na de transfer van 100 miljoen euro van Juventus naar Manchester United nu voor 150 miljoen weer terug naar de Italiaanse club. Of het zover komt is nog onduidelijk; voor zijn trainer bij Manchester – José Mourinho – is de speler van onschatbare waarde en ook als marketingmateriaal is de speler goud waard.

Pogba speelde 178 wedstrijden voor Juventus en 95 wedstrijden voor Manchester United, verdeeld over twee periodes bij de club. De sterke 25-jarige middenvelder was dit WK regelmatig belangrijk voor zijn land en ook in de WK-finale liet hij zien wat hij in huis heeft.

Juventus mag tevens kijken of het weer goede zakendeals kan sluiten; de financiering van Ronaldo’s transfer wordt hooguit voor een derde betaald door de club zelf en veel deals met grote bedrijven zorgde ervoor dat de transfer mogelijk werd. Zo kan het ook in elkaar zitten met een mogelijke Pogba-transfer.

