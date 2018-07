CSKA Moskou komt spoedig met verklaring over Golovin

CSKA Moskou komt binnenkort met een verklaring over een mogelijke transfer van de 22-jarige aanvaller Aleksandr Golovin, die dit WK niet te stoppen was bij het Russisch elftal. Een transfer lonkt en CSKA lijkt hem niet meer tegen te kunnen houden.

Eerder werd Vitesse al genoemd vanwege de banden tussen de Russen van beide clubs. Later volgde Juventus maar nu lijkt Chelsea toch de beste papieren te hebben. De Engelse club onderhoudt ook goede banden met de Russen en dus was een deal ook geen moeite. Eerder zei voorzitter Evgeniy Giner nog dat er geen akkoord was, daar lijkt echter spoedig verandering in te komen.

Chelsea wil de deal binnen enkele dagen afronden, de transfersom zou tussen de 25 à 35 miljoen euro liggen.

Golovin speelde tot dusver 113 wedstrijden in het eerste van CSKA en 23 interlands voor Rusland.

