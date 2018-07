AS Roma is dichtbij een akkoord met Liverpool in de transfer van hun Braziliaanse doelman Alisson Becker, de 25-jarige keeper moet voor ongeveer 70 miljoen overkomen naar Anfield.

Vervolg: Liverpool maakt Becker duurste goalie AS Roma ooit met 75 miljoen

Liverpool zit al sinds de finale van de UEFA Champions League achter de keeper aan en lijkt nu eindelijk hun doelwit te pakken te hebben. Volgens BBC is het bod van ruim 70 à 75 miljoen al geaccepteerd en worden de onderhandelingen tussen speler en club spoedig geopend.

Becker kwam tot 64 wedstrijden bij de Romeinen en tot dusver 31 interlands voor Brazilië. Eerder speelde hij 115 wedstrijden voor Internacional.

