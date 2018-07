PEC Zwolle heeft wat ambitieuze toekomstplannen bekend gemaakt; de club wil binnen enkele seizoenen vast meedoen in de subtop met mogelijk geld van buitenaf.

Vervolg: Nijkamp kijkt vooruit met PEC: doorgroeien

Gerard Nijkamp, technisch directeur bij PEC Zwolle, heeft dat bekend gemaakt. Hij wil met de club een stabiele club worden die vast meedoet in Europese (play-off) duels. Zwolle heeft door een externe partij laten uitrekenen wat er nodig is om de doelen te kunnen behalen en de club wil daar de komende vier à vijf seizoenen aan werken met onder meer miljoeneninvesteringen in de spelersgroep.

Het gevolg van de doelen van PEC is dat 40% van de aandelen verkocht zullen moeten worden om enigszins kans te maken op vaste deelname in de subtop.

Nijkamp kijkt vooruit met PEC: doorgroeien

Een korte samenvatting: PEC Zwolle heeft wat ambitieuze toekomstplannen bekend gemaakt; de club wil binnen enkele seizoenen vast meedoen in de subtop met mogelijk geld van buitenaf..