Chelsea wordt gelinkt aan oud-speler Petr Čech, die op dit moment onder de lat staat bij rivaal Arsenal. De doelman vertrok in 2015 naar de club maar lijkt nu terug te kunnen keren naar Stamford Bridge.

Dat heeft alles te maken met de geruchten dat Chelsea hun keeper Thibaut Courtois gaat verliezen aan Real Madrid en eerder werd Kasper Schmeichel al genoemd als mogelijke opvolger voor de Belgische keeper. Ook de naam van de keeper met al 494 wedstrijden op zak doet nu de ronde in Londen. Of het zover komt is nog onduidelijk; twee keer een ‘shocking move’ maken wordt in de Premier League vaak niet begrepen, al helemaal niet als het om transfers tussen rivalen gaat en ook nog eens als de speler dat meerdere keren doet.

De 36-jarige doelman keepte tot dusver 117 wedstrijden voor Arsenal.

Media spraakt van shocking return: Chelsea overweegt terugkeer Čech

