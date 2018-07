Klopp en Liverpool willen werk maken van de komst van Nabil Fekir en stelt daarvoor een ultimatem.

Vervolg: Liverpool wil komst Nabil Fekir snel afronden

De verliezend Champions League finalist geeft zichzelf nog twee weken om de transfer van Nabil Fekir te beklinken. Waar de Engelse grootmacht al voor het WK aanklopte bij Olympique Lyon, ketste de transfer toentertijd net af.

Volgens het Franse L'quipe gaat Liverpool opnieuw aankloppen bij de Franse grootmacht, waar het een lange transfersoap wil voorkomen en Nabil Fekir snel wil binden.

Echter lijkt Liverpool niet aan de vraagprijs van 60 miljoen te willen voldoen wat Lyon vraagt, daar waar Jean-Michel Aulas, de voorzitter van Lyon de transfer van Fekir absoluut niet uitsluit, 'Het lijkt mij dat Liverpool terug zou kunnen komen. Dat is wat in de kranten lees, verder weet ik er niets van. Misschien gaat hij naar Liverpool of een andere club, maar als hij blijft wordt het een geweldig seizoen voor hem en voor ons.'

