De bondscoach van Oranje heeft de afgelopen periode veel WK duels gezien, maar is er niet warm of koud van geworden.

Vervolg: Ronald Koeman werd niet warm of koud van het WK niveau

'k moet eerlijk zeggen dat er niet veel wedstrijden waren waarbij je op het puntje van je stoel zat,' liet de bondscoach van Oranje dinsdagochtend weten in gesprek met Radio538. 'Het was moeizaam, een aantal landen kon niet brengen wat iedereen verwacht had. Er was ook een aantal verrassingen, dat maakt het toernooi altijd wel leuk.'

Daar waar de Fransen de wereldtitel pakte, speelt Oranje in september het eerste duel om de Nations League tegen de Fransen. 'Zij zijn niet voor niets wereldkampioen, zonder echt groots en mooi voetbal te spelen wat bijvoorbeeld België deed. Maar Frankrijk was wel de sterkste, met een ontzettend sterk team..'

Waar Koeman tegen de Fransen echt wel kansen ziet, speelt het op 6 september eerst tegen Peru en drie dagen later tegen de wereldkampioen. 'Als wij beter willen worden, moet je ook dit soort landen treffen en weet je of je aan de goede kant zit.'

Ronald Koeman werd niet warm of koud van het WK niveau

Een korte samenvatting: De bondscoach van Oranje heeft de afgelopen periode veel WK duels gezien, maar is er niet warm of koud van geworden..