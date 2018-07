Oud Ajacied Davy Klaassen heeft het bij het Engelse Everton allerminst makkelijk, daar waar de middenvelder niet aan spelen toekomt in de Premier League.

Vervolg: Davy Klaassen voelt niks voor overstap naar Besiktas

Een transfer lijk voor handen, maar een overstap naar het Turkse Besiktas lijkt de Oranje international niets. Dat weet ploeggenoot Cenk Tosun van het Engelse Everton te bestempelen.

''Besiktas-directeur Ali Naib vroeg mij of Davy naar Turkije zou willen komen. Ik heb toen met hem gesproken, maar hij zei me dat hij dat niet wilde. Daarmee is dit hoofdstuk nu gesloten,' aldus de ploeggenoot van Klaassen in gesprek met Sabah.

Met de komst van nieuwe trainer Marco Silve hoopt Davy Klaassen meer speeltijd te krijgen komend seizoen.

Davy Klaassen voelt niks voor overstap naar Besiktas

Een korte samenvatting: Oud Ajacied Davy Klaassen heeft het bij het Engelse Everton allerminst makkelijk, daar waar de middenvelder niet aan spelen toekomt in de Premier League..