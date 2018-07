Officieel: Blind naar Ajax in miljoenendeal

Het is officieel volgens Manchester United; Daley Blind vertrekt naar Ajax. De 28-jarige verdediger annex middenvelder voegde zich vandaag al bij de training in Engeland en Manchester meldt ook een transfer.

Ajax leek zich al enkele dagen geleden te versterken met Blind, officiële meldingen bleven nog uit. Ajax zal dinsdagochtend de transfer officieel maken op hun sociale kanalen. Manchester United doet dat alvast op de late avonduren van maandag, vanwege het waarschijnlijke tijdsverschil door de Amerika-reis.

Blind kost Ajax minimaal 16 miljoen euro, dat kan met bonussen nog oplopen tot 21 miljoen euro.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I