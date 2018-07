Jasper Cillessen is niet de enige op de shortlist van Liverpool-trainer Jürgen Klopp. De Duitse trainer houdt ook rekening met de komst van Thibaut Courtois bij Real Madrid en dat kan gunstig uitpakken voor de onderhandelingen met Keylor Navas.

Vervolg: Liverpool bekijkt naast Cillessen ook Real-keeper Navas

Navas kan weleens het kind van de rekening worden bij de eventuele transfer van Chelsea-doelman Courtois, die dit WK nog als beste keeper uit de strijd kwam na een goed toernooi met België. Navas zou dan niet eens willen kijken naar een mogelijke keepersstrijd maar direct zijn biezen willen pakken richting de Premier League, waar ze hem in Merseyside met open armen zullen ontvangen.

Navas moet ongeveer 30 à 40 miljoen euro kosten. Of Simon Mignolet of Loris Karius vertrekken bij de komst van Navas is onduidelijk, het lijkt er echter wel op dat één van de twee dan beter zijn biezen kan pakken.

