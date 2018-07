Nordin Amrabat vertrekt naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië

Nordin Amrabat is Feyenoord middenvelder El Ahmadi gevolgt naar Saoedi-Arabië, de Marokkaans international verlaat Watford voor een avontuur bij Al Nassr.

Waar de Marokkaan nog een contract voor een jaar had bij het Engelse Watford, komt er een einde aan het avontuur in de Premier League voor Nordin Amrabat. Waar Amrabat afgelopen seizoen al werd verhuurd aan het Spaanse Leganes, was er geen toekomst meer voor Amrabat bij de Engelse club.

Amrabat heeft zijn transfer naar Al Nassr te danken aan het goede optreden op het WK waar hij drie groepsduels in de basis stond.

