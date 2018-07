Waar de Algemeen directeur van PSV de afgelopen jaren fijn samenwerkte met Cocu en Brands, verlieten beide heren het schip deze zomer.

Vervolg: Toon Gerbrands: 'Geen moment gedacht deur PSV dicht te gooien'

Gerbrands laat in een Q&A op Twitter weten dat hij geen moment heeft gedacht aan opstappen bij PSV. 'Ik heb nog een vierjarig contract en ik geef altijd onvoorwaardelijk commitment af', zegt de bestuurder. 'Externe belangstelling heeft bij mij geen kans. De RvC kan mij wegsturen als het niet meer werkt. Deze benadering geeft mij rust.'

Gerbrands zag Marcel Brands deze zomer vertrekken naar het Engelse Everton, waarna ook PSV trainer Cocu vertrok naar het Turkse Fenerbahce en Mark van Bommel als zijn opvolger werd aangesteld.

Daar waar de positie van Cocu al snel was ingevuld, is dat die van Marcel Brands nog steeds niet. 'We hebben een prima oplossing voor deze zomer met het kwartet John de Jong, Peter Fossen, ikzelf en Frank Arnesen, die ons ondersteunt,' aldus de Algemeen Directeur over het aantrekken van spelers deze zomer. 'Na de zomer beslissen we met de RvC over de toekomst. Het loopt op dit moment uitstekend.'

Toon Gerbrands: 'Geen moment gedacht deur PSV dicht te gooien'

Een korte samenvatting: Waar de Algemeen directeur van PSV de afgelopen jaren fijn samenwerkte met Cocu en Brands, verlieten beide heren het schip deze zomer..