Conte laat zich niet gek maken en vertrekt via voordeur bij Chelsea

De Engelse media pakken uit dat de Italiaanse oefenmeester Conte via de voordeur vertrekt bij de Londense grootmacht, wat in een statement naar buiten brengt dat de 48-jarige Italiaan zeer beleefd blijft ondanks zijn ontslag eerder.

''Ik wil al mijn vrienden bij Chelsea bedanken voor het harde werk en de steun die ik de voorbije twee seizoenen gevoeld heb. Daardoor was het mogelijk om de titel en de FA Cup te winnen. Ik wil de spelers ook bedanken. Dankzij hun talent en toewijding was het iedere dag weer een plezier en voorrecht om met ze te werken. Ook mijn zo ontzettend hard werkende staf wil ik bedanken voor hun professionalisme en toewijding.'

'Ik heb enorm genoten van mijn tijd in Londen en wil de club bedanken, Chelsea is zeer goed geweest voor mij en mijn familie', vervolgt de Italiaan. 'Het was geweldig om mijn emoties, passie en enthousiasme te delen met de Chelsea-supporters, die voor altijd in mijn hart zitten. Ik neem alle herinneringen met me mee naar een volgende uitdaging.'

Dat landgenoot Maurizio Sarri zaterdag al werd gepresenteerd als zijn opvolger deed Conte ook niet veel, 'Ik hoop dat Chelsea succesvol blijft en wens iedereen bij de club het beste dit seizoen.'

