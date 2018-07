Huntelaar: Fijn dat Ajax de portemonnee heeft getrokken

Waar Klaas Jan Huntelaar pas geleden zijn contract verlengde bij Ajax, ziet de routinier wel dat er iets ontstaat bij de Amsterdammers.

Waar Ajax zich al vroeg roerde op de transfermarkt, wist het namen als Hassane Bandé, Perr Schuurs en Zakaria Labyad al naar Ajax te halen. Ook kwam daar natuurlijk Dusan Tadic als laatst nog bij en lijkt de komst van Daley Blind ook niet lang meer te duren.

In gesprek met de NOS laat Huntelaar weten: 'Ik denk dat iedereen ziet dat Marc Overmars heel goed bezig is met aankopen. Iedereen merkt dat. En iedereen voelt dat. Het mooie is: iedereen wil er deel van uitmaken. Dat positivisme zie je. Iedereen ziet dat er fantastisch werk wordt gedaan.'

Dat Ajax eindelijk eens geld laat rollen is volgens de routinier een goede zaak, 'Iedereen ziet dat signaal. Als je Justin Kluivert voor 17 miljoen euro verkoopt en je haalt voor 11 miljoen euro Dusan Tadic terug, dan heb je als club een goede deal gemaakt. We willen er vol voor gaan. En ik denk zelfs dat jongens die overwegen om weg te gaan, nu graag willen blijven als er geen juiste club komt. Je ziet wel iets ontstaan hier bij Ajax.'

