VIDEO: Vrouwelijke FIFA official steelt medaille bij WK finale

Een opmerkelijk feit, een vrouwelijke official van de FIFA heeft bij de uitreiking van het goud bij Frankrijk op het WK in Moskou een medaille gestolen.

De vrouwelijke official stal de medaille in de stromende regen tijdens de uitreiking van de gouden medailles aan de Franse selectie. Ze dacht er goed vanaf te komen, maar de camera heeft haar gepakt.

Am I the only one who saw this woman steal a medal?! 👀😂🤦🏿‍♂️



Did she think we wouldn’t see? What don’t I know! #WorldCupFinal #france pic.twitter.com/NPepuHLKjN