Hakim Ziyech: Ik heb nog helemaal geen afscheid genomen bij Ajax

Waar de middenvelder Hakim Ziyech nog steeds in verband wordt gebracht met een vertrek bij Ajax, heeft de middenvelder nog niets concreets.

Waar Hakim Ziyech tot een persoonlijk akkoord kwam met het Italiaanse AS Roma, wisten de Romeinen niet met Ajax tot een akkoord te komen waardoor de transfer niet doorging. Ook bij het Franse Olympique Lyon wordt Ziyech gezien als opvolger van Fakir, maar de Marokkaan meldde zich gewoon weer in Amsterdam voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

In gesprek met de NOS liet de middenvelder weten, 'Ik vind het heel fijn om weer bij Ajax te zijn. Het is altijd leuk om weer te voetballen. Ik heb ook helemaal geen afscheid genomen van de club.'

'k heb mijn wens uitgesproken, dat is het enige wat ik heb gedaan. Ik ben niet op de zaken vooruitgelopen. Ik zal altijd alles voor Ajax geven. En als ik niet weg ben, speel ik gewoon de Champions League-wedstrijden. Ik maak me er totaal niet druk om. Ik ben nu hier en ik richt me op Ajax. We zullen alles geven om die wedstrijden te winnen.'

Ziyech heeft bij Ajax nog een doorlopend contract tot medio 2021.

