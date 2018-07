Waar de invoering van de videoscheidsrechter op het WK tot 20 belissingen heeft geleid, is lang niet iedereen tevreden met de invoering van de VAR.

Vervolg: Optreden VAR in WK finale zorgt opnieuw voor veel ophef

Daar waar FIFA baas Infantino van mening is dat de invoering van de VAR tot eerlijkere beslissing heeft geleid, is lang niet iedereen het daarmee eens. Waar de Argentijnse arbiter Pitana in de finale de VAR nodig had om een beslissing om te zetten in een daad en Frankrijk een strafschop toewees na een vermeende handsbal, had deze afgedaan kunnen worden als geen strafschop.

De commotie laait dan ook weer op, 'Die strafschop kan je in een WK-finale niet geven,' liet Kroatisch bondscoach Dalic weten na afloop. Ook kreeg de Kroatisch bondscoach bijval uit Engeland, 'Voetballers moeten dus hun arm eraf laten hakken.'

Maar ook de arbiter kreeg bijval, 'Zonder een videoscheidrechter was er geen strafschop gegeven,' liet Zwitserse oud-scheidsrechter Urs Meier weten. 'Maar de FIFA wilde gerechtigheid en die heeft het in de finale ook gekregen.'

