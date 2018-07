Met het doelpunt in de finale van het WK tegen de Kroaten, is Kylian Mbappe in de voetsporen getreden van Pelé. De tiener is de tweede die een goal maakte in de finale onder de leeftijd van 20 jaar.

Vervolg: Pelé stiekem jaloers op kersverse wereldkampioen Mbappe

Wat Mbappe tegen de Kraoten deed en de vierde treffer voor zijn rekening nam, was het Pele die in 1958 zelfs twee keer het net wist te vinden in de WK finale. 'Als Kylian mijn records blijft evenaren, moet ik mijn voetbalschoenen maar weer eens afstoffen,' valt te lezen op de twitter account van de Braziliaan.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p — Pelé (@Pele) July 15, 2018

Pelé stiekem jaloers op kersverse wereldkampioen Mbappe

Een korte samenvatting: Met het doelpunt in de finale van het WK tegen de Kroaten, is Kylian Mbappe in de voetsporen getreden van Pelé. De tiener is de tweede die een goal maakte in de finale onder de leeftijd van 20 jaar..