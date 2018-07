Cocu: Ik zie dat het nog veel gewenning is voor de spelers

Waar Cocu met V.d Weerden tweeenhalve week bezig is bij de Turkse grootmacht Fenerbahce, merkt de oud PSV oefenmeester dat er nog het een en andere niet loopt zoals Cocu het hoopt.

'We merken dat we niet altijd te snel moeten gaan,' laat Cocu weten tegenover de pers. Het eerste oefenduel tegen Lausanne Sport werd met 2-1 verloren door de Turkse grootmacht in Verbier. 'De manier van werken bij PSV willen we ook bij Fenerbahçe implementeren. Alleen zal daar de nodige tijd in gaan zitten. Onder anderen Chris en ik zijn natuurlijk hard aan het werk om dat te bewerkstelligen, maar we moeten soms dus de tijd nemen. Het is voor de jongens niet altijd makkelijk, want het zijn vaak toch heel andere oefeningen dan ze kennen. Ze moeten er dus aan wennen. Ik wil niet zeggen dat de vorige werkwijze verkeerd was, maar dit is anders.'

Dat het Turkse Fenerbahce een grote club is weet Cocu nu ook, waar de fans er alles aan doen om met spelers in contact te komen. 'En er zijn tig kranten die dagelijks vol staan over deze club.'

'Door zaken uit het verleden is de club ook nog gebonden aan de Financial Fair Play-regels, dus we moeten creatief zijn.' Waar Cocu de Turkse grootmacht moet voorbereiden op de derde voorronde van de Champions League, kan Ajax zomaar de tegensstander worden. 'Begin augustus moeten we er staan. Natuurlijk zitten we dan nog niet op het niveau waar we uiteindelijk naar toe willen, maar we moeten dan wel stappen hebben gemaakt. Al zie ik in de wedstrijden tot nu toe al bij vlagen terug wat we graag willen zien.'

