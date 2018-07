Waar PSV druk bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, wil PSV sterkhouder en Mexicaan Hirving Lozano niet kwijt.

Vervolg: Van Bommel: Lozano blijft, we kunnen nee zeggen tegen 50 miljoen

Waar de Mexicaan op het WK tegen de Duitsers scoorde, leken de clubs aan de voeten te liggen van de spelmaker van PSV. Maar PSV wil de Mexicaan graag behouden met het oog op eventuele Champions League aankomend seizoen, daar waar de Eindhovenaren er financieel goed voorstaan en een groot bod kunnen pareren.

Waar met het vertrek van Santiago Arias al is ingespeeld op een vervanger, wil PSV de Mexicaan niet kwijt. Ook denkt PSV dat Lozano zich kan bewijzen in de Champions League en zijn waarde nog meer kan verhogen.

Waar Van Bommel dan ook geen rekening houdt met een vertrek van Lozano, 'Ik houd geen rekening met een vertrek van Lozano. Wij willen hem niet kwijt. Of we nee kunnen zeggen tegen een bod van veertig of vijftig miljoen euro? Ja, dat zou kunnen.'

Van Bommel: Lozano blijft, we kunnen nee zeggen tegen 50 miljoen

Een korte samenvatting: Waar PSV druk bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, wil PSV sterkhouder en Mexicaan Hirving Lozano niet kwijt..