Griezmann buiten zinnen: 'Dit is nog meer dan een droom'

De 27-jarige Antoine Griezmann was de meest waardevolle speler op het WK in Rusland deze zomer, waar de aanvaller van Atletico Madrid door het dolle heen was na het behalen van de wereldtitel.

'Ik heb geen idee waar ik ben nu!', lachte hij. 'Ik ben heel gelukkig. het was een zware wedstrijd, Kroatië maakte er een echte strijd van,' liet de feestende Franse spits weten.

'Maar wij bleven kalm, kwamen beetje bij beetje beter in de wedstrijd en zijn erin geslaagd om het verschil te maken. We kunnen niet wachten om de beker mee naar Frankrijk te nemen.' Griezmann die zelf goed was voor het benutten van de strafschop tegen de Kroaten, 'Ik dacht eraan om een Panenka te doen à la Zidane', doelde hij op de stift van zijn landgenoot in de WK-finale van 2006 tegen Italië. 'Maar ik koos er toch voor om mijn voet te openen.'

