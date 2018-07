Franse tiener Mbappe verkozen tot talent van het WK

De Franse kampioen en tiener Kylian Mbappé is na de finale in Moskou verkozen tot grootste talent van het WK in Rusland.

De jongeling was met zijn vier doelpunten belangrijk voor de Fransen die hiermee zondag de wereldtitel in de wacht wisten te slepen. In de 65e minuut maakte Mbappe zijn vierde treffer van het toernooi en de 4-1 van de Fransen tegen de Kroaten.

Zondag direct na de finale werd Kylian Mbappe uitgeroepen tot grootste talent van het toernooi, waarmee hij landgenoot Paul Pogba opvolgt die twee jaar geleden op het EK werd verkozen.

