De meest doelpuntrijke WK finale uit de geschiedenis, waar de Fransen met 4-1 het goud in Moskou pakken.

Vervolg: 4-2 zege op Kroatie geeft Frankrijk wereldtitel in Moskou

Waar de WK finale om 17.00 afgetrapt wordt, is het direct genieten van beide ploegen. Waar de Kroaten direct fel van start gaan zijn zij de bovenliggende partij. Maar in de 17e minuut gaat het mis na een vrije trap van Griezmann (wat tevens licht bestraft werd) en kopt Mandzukic de bal achter zijn eigen doelman.

Maar de Kroaten hebben een snel antwoord klaar, Ivan Perisic zorgt binnen het halfuur voor de gelijkmaker na een corner. Een streep van jawelste zorgt voor de gelijke stand in Moskou.

Na het halfuur gaat de VAR een belangrijke rol spelen in de WK finale, een vermeende handsbal van Perisic moet door middel van de videoscheidsrechter worden beoordeeld. Na lang wikken en wegen besluit de arbiter hem op de stip te leggen en benut Griezmann dit buitenkansje feilloos. 2-1 voor Frankrijk.

De Fransen zoeken de rust met een 2-1 voorsprong op, waar in de tweede helft de Kroaten direct de aanval opzoeken en de Fransen onder druk zetten. Dan wordt het spel 10 minuten na rust stilgelegd doordat er enkele idioten het veld betreden maar geen kwaad in de zin hebben.

Waar de Kroaten continue aanzetten, komen de Fransen aan de andere kant op 3-1, Paul Pogba krijgt tot twee keer toe de kans om uit te halen en de tweede keer valt de bal binnen. Daarna gaat het hard voor de Kroaten, waar de ruimte achterin wordt weggegeven, is het Mbappé die met zijn snelheid en een zee aan ruimte vanaf 18 meter de 4-1 tegen de touwen schiet.

Het lijkt een mission impossible te worden voor de Kroaten, waar Frans doelman Hugo LIoris nog een handje helpt door een geweldige blunder te maken en Mandzukic de bal in de voeten speelt en de 4-2 laat aantekenen.

In de laatste 15 minuten wordt het spel onderbroken door vele wissels en is het tempo uit het duel, waar de Kroaten tegen de klok vechten en niet meer boven water dreigen te komen. De Fransen weten het, zij worden de nieuwe wereldkampioen na de mislukte EK finale van twee jaar geleden in eigen land.

Waar de laatste minuten wegtikken, is het Rakitic die nog wel een schot van afstand probeert maar de tribuna vindt. Het is afwachten totdat Pitana voor de laatste keer fluit en Frankrijk tot wereldkampioen kroont.

