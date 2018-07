Belgen gehuldigd bij terugkomt in vaderland op bordes

De spelers en staf van de Belgische selectie heeft zich zondag gemeld op het bordes, waar duizenden Belgen hun land feliciteerde met de bronzen plak.

In de nacht van zaterdag op zondag landde de selectie van de Belgen op eigen grond, waarna zondag eerst een bezoek aan Koning Filip en Koningin Mathilde op het Kasteel van Laken op het programma stond.

Daarna vertrok de Belgische selectie in twee open bussen naar de Grote Markt van Brussel, waar negenduizend fans (daarmee stond het plein bomvol) waar zo'n 50.000 fans aanwezig waren om de Begen toe te juichen.

Een voor een werden de spelers naar voren gehaald op het bordes, waar Eden Hazard voor het laatst nog wat leuks voor de fans in petto had. Waar ook de bondscoach liet weten: 'Wij zijn België! Ik denk dat we dat aan de wereld hebben laten zien.'

