PSG nieuwkomer Gianluigi Buffon kende zondag geen al te best debuut voor de Franse grootmacht, PSG verloor met 4-2 van een amateurclub en stond voor schut.

Vervolg: Buffon kent ongelukkig debuut bij PSG met verlies tegen amateurs

Voor Gianluigi Buffon was het na slechts 240 seconden al mis, de Italiaanse goalie veroorzaakte een strafschop die feilloos werd benut. Waar Buffon nog voor rust een tweede goal moest incasseren, ging de Italiaan in de rust naar de kant.

Net na het rustsignaal was het opnieuw raak voor de amateurs, Patrick Etshimi zorgde koud in de tweede helft voor 0-3. Daar waar PSG met een vooral jeugdteam aan het duel begon, waren Colin Dagba en Virgiliu Postolachi nog wel trefzeker voor PSG, maar het slotwoord was aan Chambly dat via Othman Dadoune op een 4-2 eindstand kwam.

Voor PSG is het pas het tweede oefenduel, daar waar jl woensdag wel nipt werd gewonnen van Sainte-Genevieve Op 4 augustus treedt PSG aan voor de Trophée des Champions tegen AS Monaco (de Franse Johan Cruijff Schaal).

Buffon kent ongelukkig debuut bij PSG met verlies tegen amateurs

Een korte samenvatting: PSG nieuwkomer Gianluigi Buffon kende zondag geen al te best debuut voor de Franse grootmacht, PSG verloor met 4-2 van een amateurclub en stond voor schut..