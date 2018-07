Waar alle peilen op de tiener van Frankrijk gericht zijjn zondagmiddag, wacht Kylian Mbappé een spannende finale in Moskou tegen de Kroaten.

Vervolg: Lineker en Kaká: Mbappe wordt de nieuwe Ronaldo

Waar Kylian Mbappé tegen Peru de doorslaggevende factor was voor de Fransen in de groepsfase, was hij een ronde later tegen de Argentijnen goed voor twee doelpunten waarmee ook Messi en Co werden uitgeschakeld. Waar niet alleen zijn snelheid, maar ook zijn spelvormen worden geprezen, zien oud voetballer Kaka en presentator Lineker de Franse tiener als nieuwe Ronaldo.

In gesprek met het Franse nieuwsblad L'equipe laat Kaka weten: 'Hij is negentien jaar, maar lijkt soms wel 35. Hij speelt heel volwassen, controleert het spel en maakt goede keuzes op het veld,' daar waar de Braziliaan woorden tekort komt. 'We zijn bevoorrecht dat we zo iemand in actie zien op het WK.'

Gary Lineker gaat verder en vindt Mbappe de beste jonste speler ooit, 'Hij wordt een absoluut monster. Hij heeft een enorme toekomst voor zich. Zijn optreden in de halve finale was buitengewoon voor iemand van zijn leeftijd. Zijn snelheid, zijn techniek en zijn vermogen om op het juiste moment de juiste pass te versturen zijn fantastische kwaliteiten.'

Zondag in de WK finale tegen de Kroaten zullen dan ook alle ogen op hem gericht staan, 'Hij heeft alles in zich om de volgende Cristiano Ronaldo te worden. Hij doet me al denken aan de Braziliaanse Ronaldo: hij heeft net zoveel kracht, explosiviteit, snelheid en intelligentie. Door zijn handelingssnelheid lijkt alles zo eenvoudig. Het lijkt alsof druk hem niets doet.'

Lineker en Kaká: Mbappe wordt de nieuwe Ronaldo

Een korte samenvatting: Waar alle peilen op de tiener van Frankrijk gericht zijjn zondagmiddag, wacht Kylian Mbappé een spannende finale in Moskou tegen de Kroaten..