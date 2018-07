Napoli kon Ronaldo niet betalen, dus werd het Juventus

Afgelopen week tekende Cristiano Ronaldo bij de recordkampioen van de Serie A Juventus, maar het had ook zomaar anders kunnen lopen.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis laat weten dat Cristiano Ronaldo ook bij het Italiaanse Napoli aangeboden werd. Daar waar journalist Carlo Alvino liet weten dat Napoli de nummer 1 was voor Ronaldo, kon de Oude Dame meer geld ophoesten dus werd het Turijn in plaats van Napels.

'Jorge Mendes heeft een goede band met Napoli en voorzitter Aurelio De Laurentiis en heeft Ronaldo aangeboden bij Napoli, maar omdat ze niet zoveel konden betalen, wendde Ronaldo zich tot Juventus.'

Waar Ronaldo bij Real vele successen boekte, was de overstap naar de Serie A goed doordacht, 'Ik heb er lang over nagedacht en ik weet dat de tijd voor een nieuwe cyclus is aangebroken.'

In gesprek met La Gazetta Dello Sport liet de voorzitter van Napoli weten dat Ronaldo voor hun onbetaalbaar was, 'Ronaldo werd ook aangeboden bij Napoli. Ik heb gebeld met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes. We deden een aanbieding en we zouden Ronaldo een percentage hebben gegeven van de opbrengsten die zijn komst met zich had meegebracht. Maar de 350 miljoen euro die Juventus investeert, was voor ons niet haalbaar. We zouden het risico hebben gelopen om de club richting een faillissement te duwen.'

