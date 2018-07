Amrabat heeft miljoenenoptie uit Saoedi-Arabië op zak

Nordin Amrabat wordt een nieuwe grootverdiener in Saoedi-Arabië, de club Al-Nassr wil zich volgens diverse kranten verzekeren van de komst van de Marokkaans international en zou daarvoor ook heel diep in de buidel willen tasten.

De huidig speler van Watford mag voor een goede prijs vertrekken en de club is bereid dat neer te leggen, tevens wordt er gesproken over een jaarsalaris van 8,5 miljoen euro volgens Le 360.

De Marokkaans international speelde dit WK erg goed en dat is meerdere clubs over de wereld niet onopgemerkt gebleven. Amrabat heeft ook diverse aanbiedingen van Europese clubs gehad en kan dus nog kiezen tussen het grote geld of in een grote competitie spelen.

Amrabat kwam tot 48 wedstrijden in het eerste van Watford, eerder speelde hij kortstondig voor Kayserispor, CD Leganés en Galatasaray.

