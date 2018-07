FC Twente is samen met Ted van Leeuwen druk bezig met het samenstellen van de selectie voor het spoedig naderende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De club wil weer promoveren en daar zijn transfers voor nodig, Twente is nu druk bezig met de komst van Jonathan Reis.

Vervolg: Twente probeert Reis terug te halen naar Nederland

En dat is wellicht geen onbekende naam, de 29-jarige Braziliaanse aanvaller kwam eerder uit voor PSV en speelde daarna ook nog voor Vitesse. Inmiddels speelt hij voor het Japanse Consadole Sapporo, waar hij lijkt te vertrekken als het aan FC Twente ligt. De club is dan ook druk bezig met de onderhandelingen en wil binnen enkele dagen meer naar buiten brengen.

Reis kwam 54 wedstrijden uit voor Vitesse en scoorde daarin 12 keer. Bij PSV speelde hij 41 duels en schoot daarin 18 keer in het net.

