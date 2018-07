België heeft zaterdagavond ten koste van Engeland de troostfinale van het WK in Rusland gewonnen, de Engelsen waren geen partij voor de Belgen die de gehele wedstrijd lieten zien wie ze waren.

Vervolg: Belgen met brons aan de haal na 2-0 zege op Engeland

België gaat met de beste WK-prestatie ooit naar huis; het land heeft onder leiding van de Spaanse Roberto Martínez de bronze medaille in de wacht gesleept. Het land was met een in vorm Eden Hazard in de gelederen veel sterker dan concurrent Engeland.

En dat begon al vroeg; de gehele eerste helft was Engeland onzichtbaar en konden de Belgen flink wat terreinwinst boeken; de Engelsen werden teruggedrongen tot de eigen zestien. Het duurde maar vier minuten voordat ‘comeback-kid’ Thomas Meunier een goal kon maken voor zijn land door de bal achter keeper Jordan Pickford te prikken, een fraaie assist tevens van Nacer Chadli.

In de rust kwam Engeland sterker uit de startblokken en had het meer A-spelers in de basis gezet. Het land koos onder meer voor Jesse Lingard en Marcus Rashford als invallers, helaas voor het land mocht dat ook in de tweede helft niet baten. België bleef ijzersterke counters houden en met Kevin de Bruyne aan de basis was daar ook weer Hazard die uiteindelijk een één-op-één situatie kreeg met Pickford en daar koelbloedig kon afmaken. België was met nog tien minuten te spelen al geheel binnen met een 2-0 voorsprong en de Engelsen zijn eigenlijk geen bedreiging geweest voor de Belgen.

Zondagavond speelt de finale zich af tussen Kroatië en Frankrijk, de derde plek is in ieder geval al bekend.

Belgen met brons aan de haal na 2-0 zege op Engeland

Een korte samenvatting: België heeft zaterdagavond ten koste van Engeland de troostfinale van het WK in Rusland gewonnen, de Engelsen waren geen partij voor de Belgen die de gehele wedstrijd lieten zien wie ze waren..