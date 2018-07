Eden Hazard heeft na de gewonnen troostfinale met de nationale ploeg van België aangegeven open te staan voor een eventueel vertrek bij club Chelsea. De speler zou deze zomer de vervanger kunnen worden van Cristiano Ronaldo bij het Spaanse Real Madrid.

Hazard, die al sinds 2012 bij Chelsea zit en tot nu toe 300 duels voor de club speelde, moet ongeveer 150 miljoen euro kosten en Ronaldo – die naar Juventus vertrekt – doen vergeten. Dit WK liet Hazard zien dat wel in zich te hebben en het is de vraag of de transfer ervan komt met FC Barcelona als mogelijke tegenligger in de transfer en Chelsea, die net een nieuwe trainer en een sterke nieuwe aanwinst hebben gepresenteerd; respectievelijk Maurizio Sarri en Jorginho.

Eerdere zomers waren de geruchten zelden zo aanwezig als nu. Omdat de Belgische flankspeler nu ook de geruchten voedt is de kans groot dat het deze keer wel tot een vertrek komt.

Hazard kijkt deze zomer om zich heen

