Daley Blind wordt spoedig een nieuwe speler van het Amsterdamse Ajax, de club waar hij eerder in Nederland ook al voor speelde. Bij de Nederlandse club komt hij ook zijn vader Danny weer tegen. Daley was eerder al actief en vertrok na het WK in 2014 richting Manchester United.

Vervolg: Ajax haalt Blind definitief terug uit Manchester

En datzelfde Manchester heeft nu dus besloten dat hij mag vertrekken richting Ajax, trainer José Mourinho doet bijna geen beroep meer op de speler die nog onder Louis van Gaal werd gehaald (17 miljoen euro) en mag dus voor een relatief laag bedrag weer de deur uit.

Blind, die tot 139 duels in het eerste van de Engelse club kwam, keert voor maximaal 21 miljoen euro terug naar Ajax, volgens De Telegraaf.

Na bijna 5 seizoenen afwezigheid keert Blind dus weer terug op het oude nest waar hij al 143 duels voor speelde. Ajax wilde deze transfer afronden door het afketsen van de transfer van Lisandro Magallán van de Argentijnse club Boca Juniors. Ajax nam toen snel contact op met de 28-jarige international en toen ging het snel.

Ajax haalde eerder deze ‘window’ al Dušan Tadić en Zakaria Labyad en bij de selectie voegden zich onder meer Perr Schuurs en Hassane Bandé. Ajax wil hiermee een statement afgeven dat het weer vol voor het kampioenschap gaat en ook Europees wat te zeggen wil hebben, na een paar ellendige seizoenen.

