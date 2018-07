Media Iran: Jahanbakhsh richting Leicester City

Alireza Jahanbakhsh moet de opvolger van Riyad Mahrez worden bij het Engelse Leicester City, koppen nieuwsbladen uit Iran zaterdagnacht. Mahrez vertrok eerder voor 68 miljoen naar Manchester City.

Alireza kan zich opmaken voor zijn laatste weken bij AZ, volgens Vananews is de speler dichtbij een transfer naar The Foxes en de club zou er tevens diep voor in de buidel willen tasten; ongeveer 21 miljoen euro. AZ heeft nog niets naar buiten gebracht, echter werd het wel duidelijk dat beide partijen niet met elkaar doorgaan als er een leuke club met een goede transfersom werd gevonden.

De Iraanse international vertelde eerder over diepgaande interesse vanuit de Duitse Bundesliga maar lijkt nu toch voor de grootste competitie in de wereld te gaan, richting de oud-Premier League kampioen van 2015/2016.

De goedlachse Iraniër kwam dit seizoen tot 22 goals uit 39 wedstrijden en speelde in totaal 111 wedstrijden voor AZ, waarin hij 37 keer scoorde. Eerder kwam hij in Nederland ook al uit voor NEC.

