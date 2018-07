Ajax zie nieuwkomer Bandé zwaar geblesseerd uitvallen in duel met Anderlecht

Ajax speelde vrijdagmiddag in het Olympisch Stadion een oefenduel tegen het Belgische RSC Anderlecht, waar nieuwkomer Hassane Bandé na 10 minuten het veld al moest verlaten.

De nieuwkomer bij Ajax raakte zwaar geblesseerd in het oefenduel tegen de Belgen, waardoor een lange revalidatieperiode wacht voor de nieuwkomer. Na een harde tackle moest de 19-jarige Hassane Bandé van KV Mechelen per brancard van het veld worden gedragen.

Ajax weet nog niet hoe erg de blessure is, maar weet wel dat het in ieder geval enkele weken tot maanden niet kan beschikken over Hassane Bandé.

