Meunier: We hadden gewoon in de finale moeten staan

De Belgen werden dinsdag door de Fransen in de halve finale van het WK uitgeschakeld, daar waar nu de troostfinale tegen Engeland wacht zaterdag.

Thomas Meunier van de Belgen moest het halve finale duel vanaf de tribune volgen door een schorsing, maar is van mening dat de Belgen voor het goud hadden moeten spelen. 'Dat was ontzettend frustrerend, maar het was niet anders. Ik had er graag alles aan gedaan om die wedstrijd te helpen winnen, maar het was niet mogelijk,' laat Meunier weten in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Waar de Belgen nu het duel tegen de Belgen wacht, wil het ook vol voor het brons gaan, 'Voor iedereen kwam de nederlaag hard aan. We hadden kansen, maar waren te weinig efficiënt. Zij scoorden wel en dan werd het lastig. Frankrijk heeft een erg stevig team en speelde de partij intelligent uit.'

Meunier weet dat de gouden plak erin had gezeten voor de Belgen dit WK, 'Dit België had gewoon wereldkampioen moeten worden, maar helaas is dat niet gelukt. Een tweede nederlaag zou ook niet bij ons fantastische toernooi passen. Over twee jaar op het EK komt er misschien nog eens een kans, maar over vier jaar zal er veel veranderd zijn.'

