Chelsea komt met bevestiging: Conte is ontslagen

Een dag later komt nu de bevestiging van Chelsea FC zelf, waar Antonio Conte inderdaad ontslagen is. Waar Antonio Conte sinds 2016 aan het roer stond bij de Londenaren, wordt zijn positie naar alle waarschijnlijkheid ingevuld door landgenoot Sarri.

Sarri is bij Napoli op non actief gesteld en kan voor een vast bedrag worden overgenomen door de Londenaren. 'Tijdens Antonio's tijd bij de club wonnen we onze zesde landstitel en de achtste FA Cup. In het jaar van het kampioenschap haalden we bovendien een record van dertig overwinningen in één seizoen van de Premier League. Ook hebben we een recordreeks van dertien achtereenvolgende overwinningen neergezet in de competitie. We wensen Antonio alle succes in het vervolg van zijn carrière.'

Na het eerste succesvolle jaar kwam er klad in en wist Chelsea in de Premier League slechts op de vijfde plek te eindigen. Alleen de FA Cup werd nog gewonnen, daar waar vele spelers kritiek uitte op de Italiaanse oefenmeester.

Nu Chelsea de Italiaans ontslagen heeft, wil Conte dat zijn laatste contractjaar nog wordt uitbetaald, wat neerkomt op 9 miljoen pond. Mocht dit Chelsea tegen het zere beer schoppen, kan het juridisch worden uitgevochten. Sarri is voor 7 miljoen euro over te nemen van Napoli en zou al kenbaar hebben gemaakt open te staan voor de klus in Londen.

