Maar nu komt PEC Zwolle hierop terug en lijkt het een buitenkansje te zien om V.d Vaart we degelijk toe te voegen aan de selectie. Daar waar de 35-jarige V.d Vaart zijn conditie op pijl houdt, lijkt er nu ineens ruimte om te kunnen praten over een eventueel dienstverband.

'Vanmiddag gaan we de twee weken evalueren met Rafael en John (van 't Schip, red.). Daarin gaan we zien hoe zijn gevoel is en hoe hij het heeft ervaren. En wat eventueel de toekomst voor Rafael zal brengen bij PEC, of niet,' laat de technisch directeur van PEC Zwolle weten in gesprek met FOX Sports.

'De persoon Rafael van der Vaart past absoluut bij PEC Zwolle. Het leek alsof hij hier al jaren rondliep binnen de groep. Hij brengt natuurlijk enorm veel ervaring mee. Een soort mentorschap-rol had hij eigenlijk de afgelopen twee weken. Daarom is het mooi dat hij deze week ook bij het trainingskamp aanwezig was..'

Positiviteit

'Ik moet zeggen dat hij fysiek al verder is dan ik had gedacht, dus dat is positief. Maar laten we eerst maar eens met elkaar gaan praten vanmiddag om de volgende stap eventueel wel of niet te gaan zetten.' Daar waar PEC Zwolle niets wil uitsluiten, 'PEC is een club die zich graag wil onderscheiden, ook met dit soort buitenkansjes. Dat moet je goed onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik sluit niets uit.'

V.d Vaart mag toch hopen op contract bij PEC Zwolle

