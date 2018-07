De Rotterdamse grootmacht lijkt werk te gaan maken van de terugkeer van Jordy Clasie.

Vervolg: Southampton en Feyenoord in gesprek over huur Clasie

Waar Feyenoord deze week Karim El Ahmadi zag vertrekken naar Saoedi Arabie, willden Rotterdammers snel handelen om een opvolger voor de middenvelder te halen. Waar eerder de naam van Jordy Clasie al viel, kwam ook de naam van Leroy Fer omhoog drijven.

Het Algemeen Dagblad weet vrijdag echter te melden dat Feyenoord en Southampton in gesprek zijn over Jordy Clasie, de middenvelder wil maar wat graag terugkeren naar de Eredivisie.

Southampton heeft laten weten open te staan voor een verhuur van Jordy Clasie, daar waar Feyenoord dat alleen als enige mogelijkheid ziet. Clasie zelf is bereidt om in te leveren in salaris, wat de terugkeer makkelijjker maakt.

Southampton en Feyenoord in gesprek over huur Clasie

Een korte samenvatting: De Rotterdamse grootmacht lijkt werk te gaan maken van de terugkeer van Jordy Clasie..