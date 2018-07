Ajax zeer blij met miljoenendeal met Adidas

Ajax en Adidas hebben hun sponsorcontract verlengd en Ajax is er erg blij mee. Het contract liep tot medio 2019, maar loopt nu tot medio 2025. De nieuwe deal levert Ajax circa vijftig miljoen euro op. Sinds het seizoen 2000/2001 hebben Ajax en Adidas al een samenwerking met elkaar.

'Met deze nieuwe overeenkomst spreekt adidas vertrouwen uit in de club en onze toekomst. Adidas levert als mede-hoofdsponsor een substantiële bijdrage en is tevens verantwoordelijk voor het schitterende tenue waar wij in spelen', zegt algemeen directeur Edwin van der Sar op de website van Ajax.

'Bij Ajax hechten wij waarde aan langdurige samenwerkingsverbanden, dit is daar een uitstekend voorbeeld van. Daarnaast genieten zij wereldwijd zeer veel bekendheid en aanzien. Wij kijken dan ook uit naar de verdere invulling van dit prachtige partnership', aldus Van der sar.

Claus-Peter Mayer, de Vice President Sports Marketing van Adidas, is ook opgetogen. 'We zijn er trots op om de lange en succesvolle relatie met Ajax voort te zetten. De professionele organisatie, de ambities die de club heeft en het oog voor talentontwikkeling, sluiten goed aan bij onze positionering als marktleider voetbal. We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren samen meer successen gaan beleven', aldus Mayer.

