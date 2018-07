PSV trainde besloten op trainingskamp in Zwitserland: Dit is nieuw voor ons

Waar PSV haar trainingskamp in Zwitserland afwerkt richting de voorbereiding op het nieuwe seizoen, is er vrijdag een besloten training belegd door Van Bommel en de zijne. Hierdoor zijn de deuren dicht voor pers en media.

Waar dit een normaal beeld is bij andere clubs, gebeurde dat bij PSV nooit. Sinds 2010 is het nog niet voorgekomen dat de Eindhovenaren op trainingskamp de trainingsdeuren gesloten houden.

Wat Mark van Bommel wil bereiken met de besloten training is onduidelijk, maar dat het er anders aan toe gaat is nu wel bekend. Vrijdagmiddag is de trainingssessie gewoon weer voor pers en media open.

#PSV last in Zwitserland een geheime training in, pers en publiek niet welkom. Zie: https://t.co/fiqp9PH60r — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 13, 2018

Zaterdag is het eerste oefenduel van PSV tegen Neuchâtel Xama, wat voor pers en publiek toegangkelijk is.

