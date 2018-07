Babel zet streep door transfer naar Braziliaans Santos

De Nederlander Ryan Babel blijft gewoon bij het Turkse Besiktas, waar de Turkse club een overeenstemming bereikte met het Braziliaanse Santos.

Het Braziliaanse Santos had 7 miljoen over voor de komst van de Nederlander, daar waar de Turkse club akkoord was met dat bedrag. Maar na overleg met zijn management heeft Babel besloten af te zien van de stap naar Brazilie, waardoor de overstap definitief van de baan is.

De inmiddels 31-jarige Babel heeft het naar zijn zin bij Besiktas en is dan ook niet van plan voorlopig te vertrekken. Met de overstap naar Brazilie zou ook Oranje uit het zicht geraken en dat is iets wat Babel niet wil.

Babel speelde in het verleden al voor Liverpool, 1899 Hoffenheim, opnieuw Ajax, Kasimpasa, Al-Ain en Deportivo La Coruña en kwam in 2017 bij Besiktas terecht.

