Kroaten genieten van vrije dag op WK en laden batterij op voor finale

Dalic, de bondscoach van de Kroaten heeft de selectie donderdag een dag vrijaf gegeven, hiermee moet de batterij opgeladen worden voor de WK finale van komende zondag.

Waar de Kroaten ten koste van Engeland doorstootte naar de finale, was er voor de derde keer op rij een verlenging nodig. Voor de Kroaten begint de vermoeidheid erin te komen en is een rustdag op zijn plaats. Daarbij kwamen de Kroaten een dag later in actie dan de Fransen die zondag de tegenstander zijn in de finale.

Waar de Kroaten al anderhalfuur aan verlenging wisten te spelen, staat dat centraal aan een compleet duel. 'We zijn straks waarschijnlijk het eerste team ooit dat acht wedstrijden op een WK heeft gespeeld', lachte Dalic donderdag op een persconferentie. 'We hebben de moeilijke route genomen en de spelers zijn erg vermoeid, maar we zullen er zondag klaar voor zijn. Een WK-finale speel je misschien maar één keer in je leven.'

'Ze hebben ruim twee weken hun families niet gezien. Ik heb tegen ze gezegd dat ze vandaag zelf mogen beslissen wat goed voor ze is.'

