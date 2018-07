Giroud: We zijn nu veel hechter geworden dan twee jaar geleden

Waar de Fransen zondag de finale mogen spelen tegen de Kroaten, hebben de Fransen volgens de 31-jarige Giroud lering getrokken uit het verleden.

Twee jaar geleden was Frankrijk nog de verliezend finalist op het EK in eigen land, waar volgens Giroud nu een hoop is geleerd. 'In 2016 waren we na de gewonnen halve finale tegen Duitsland euforisch. Nu was dat heel anders. We weten nu dat er nog een duel komt en dat daar onze focus moet liggen. We hebben keihard gewerkt, zijn van ver gekomen en willen de kans dit keer niet laten liggen.'

Dat de Fransen via Argentinie, Belgie en Uruguay de finale hebben weten te bereiken zegt ook wel iets vindt Giroud, 'Alleen talent is niet genoeg. Mentale kracht, dat is zeventig procent van het werk. Opofferingsgezindheid en toewijding, dan is alles mogelijk.'

Gek genoeg wist Giroud, die zondag in de basis start tegen de Kroaten in de WK finale, dit WK nog niet een keer het net weten te vinden. 'Ik miste wat geluk tegen de Belgen. Hopelijk komt die goal in de finale wel. In 1998 werd Frankrijk wereldkampioen en scoorde Guivarc'h ook niet. Volgens mij ben ik ook aan goed toernooi bezig, ik heb al drie keer een direct aandeel in een goal gehad. Ik geef alles voor het team. En als we wereldkampioen worden zonder goals van mij, dan vind ik dat prima.'

