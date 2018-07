V.d Brom pakt aanvoerdersband Vlaar af en geeft hem aan Til

Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Guus Til de nieuwe aanvoerder wordt van AZ komend seizoen, dat liet oefenmeester V.d Brom doorschemeren.

De 20-jarige Til liet in het oefenduel tegen het Zeeuwse elftal in de eerste helft zien de aanvoerdersband goed te kunnen dragen, waar V.d Brom na afloop liet weten of Til de nieuwe aanvoerder wordt komend seizoen, 'Die opzet heb ik wel.'

Afgelopen seizoen was Ron Vlaar nog de aanvoerder van de Alkmaarders, die nu de band dus lijkt af te staan aan Til. 'Al moet ik dat nog wel even daadwerkelijk met Guus en Ron bespreken. En dan met name naar de jongens ook gaan uitspreken dat dat wel eens zou kunnen gebeuren.'

Afgelopen seizoen was voor Til een doorbraak, de aanvaller debuteerde in Oranje en kwam bij AZ tot 33 officiele duels.

